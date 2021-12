Dos morts i 5 ferits, tres greus, en un accident de trànsit a Gran Canària

Els dos morts són el conductor i el copilot d'un dels vehicles implicats, en el qual hi viatjaven quatre persones més, entre elles un nadó

Actualitzada 25/12/2021 a les 12:16

Dos homes de 35 anys van morir la nit d'aquest divendres en col·lidir frontalment dos vehicles en el municipi canari de Telde, a la carretera GC-100, i dos varons més, un de 36 anys, i una dona, de 34, van sofrir ferides greus, mentre que un bebè d'11 mesos i un jove de 25, de caràcter moderat.Segons ha informat aquest dissabte el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (CECOES) 1-1-2 del Govern canari, els dos morts són el conductor i el copilot d'un dels vehicles implicats, en el qual a més viatjaven altres quatre persones, entre elles el bebè.Alguns dels ferits van quedar atrapats en el vehicle, per la qual cosa van haver de ser alliberats pels bombers.Un dels homes ferit greu en el moment inicial de l'assistència presentava traumatisme facial de caràcter greu, per la qual cosa va ser traslladat en una ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitari Insular de Gran Canària, centre al qual també es va traslladar a l'accidentat de 36 anys amb politraumatismes de caràcter greu.La dona de 34 anys presentava fractures en membres inferiors i politraumatismes de caràcter greu, i va ser portada en ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitari de Gran Canària Doctor Negrín.Un jove de 25 anys va patir politraumatismes de caràcter moderat i va ser traslladat en ambulància de suport vital bàsic a l'Hospital Universitari Insular de Gran Canària, mentre que al bebè, que presentava un traumatisme cranioencefàlic de caràcter moderat, se li va derivar a l'Hospital Universitari Matern Infantil de Gran Canària.El Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (CECOES) 1-1-2 del Govern de Canàries va activar els recursos d'emergències després de rebre a les 20:22 nombroses trucades en les quals s'informava de la col·lisió frontal de dos vehicles i que alguns dels seus ocupants es trobaven atrapats.Segons la nota, la Policia Local va instruir les diligències corresponents i el Servei de Carreteres es va encarregar de la neteja i habilitació de la via.