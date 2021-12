Roben en una botiga de telefonia de Barcelona després d'encastar un cotxe en el local

Els fets han passat la matinada d'aquest divendres al districte de Sants de Barcelona

Diversos individus han robat la matinada d'aquest divendres en una botiga de telefonia de Barcelona després d'encastar un cotxe contra la porta d'accés al local, han informat a EFE fonts dels Mossos d'Esquadra.El succés ha tingut lloc sobre les dues de la matinada en l'establiment situat en el número 94 del carrer de Sants, on els lladres van arribar en dos vehicles.Un d'ells el van utilitzar per a encastar-lo contra el local i el segon per a fugir de la zona quan la policia, alertada del succés, es dirigia a l'establiment.Els Mossos, han indicat les mateixes fonts, no van poder aconseguir atrapar els lladres en la seva fugida i mantenen oberta una recerca per a tractar de localitzar-los.L'establiment afectat encara no ha presentat la corresponent denúncia a comissaria, per la qual cosa de moment es desconeix el valor dels objectes sostrets.