Detinguda per defraudar 80.000 euros a l'home de 93 anys a qui cuidava

La dona portava dos anys tenint cura de l'ancià

Actualitzada 24/12/2021 a les 16:30

Agents de la Policia Nacional han detingut a València una dona de 30 anys com a presumpta autora d'un delicte d'estafa, després d'aprofitar-se de la confiança de l'ancià de 93 anys a què cuidava i defraudar-li al voltant de 80.000 euros.Les recerques es van iniciar en tenir coneixement els policies de la possible estafa soferta per l'ancià, presumptament per la persona que portava dos anys cuidant d'ell, segons fonts policials, que indiquen que la situació econòmica en la qual ha quedat la víctima «és d'especial gravetat».L'home hauria donat a la dona una targeta de crèdit associada al seu compte únicament amb l'objectiu d'adquirir els queviures necessaris per al seu manteniment, així com cobrir les despeses de la casa.No obstant això, es va adonar al cap del temps, a través d'un missatge enviat pel banc al seu fill, que el compte bancari es trobava al descobert.Segons es desprèn de les recerques, la dona pel que sembla hauria estat utilitzant la targeta de crèdit per a treure diners i realitzar despeses sense autorització de l'ancià, «abusant de la confiança que havia dipositat en ella».Es calcula que la xifra total defraudada podria ascendir a 80.000 euros que haurien estat retirats a través dels caixers automàtics en quantitats de 700, 800 i 900 euros.Per tot això, els agents han detingut la sospitosa com a presumpta autora d'un delicte d'estafa i la dona, sense antecedents i en situació irregular, ha passat a disposició judicial.