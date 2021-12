Desmantellen un entramat de venda de marihuana a Espanya i Suïssa amb 7 detinguts

S'han confiscat 6.500 plantes de marihuana i material per al seu cultiu

La Guàrdia Civil ha detingut set persones com a suposades autores de diversos delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de drogues i associació il·lícita, activitats que realitzaven entre Espanya i Suïssa.En total, han estat confiscades en aquesta operació, batejada com «Edelweis Vera» 6.500 plantes de marihuana, així com material per al seu cultiu, ha informat aquest divendres en una nota de premsa l'Institut Armat.Les recerques van arrencar l'agost passat, quan la Guàrdia Civil va decidir inspeccionar dues explotacions agrícoles en Candeleda (Àvila) per a verificar que el cultiu que es realitzava en elles era de cànem inustrial i no cànnabis sativa.L'anàlisi efectuada va revelar que la producció corresponia a cànem amb «un alt contingut en el principi actiu CBD», el cultiu del qual, venda i consum està permès en alguns països com Suïssa, mentre a Espanya la seva elaboració està «totalment prohibida».Tenint en compte que l'anàlisi va superar el percentatge permès, els agents van continuar investigant i van localitzar l'empresa destinatària de la substància, la seu de la qual estava a Suïssa, dedicant-se a elaborar productes derivats del CBD.Paral·lelament, a mitjan octubre la Guàrdia Civil d'Arroyomolinos (Madrid) va intervenir un vehicle pesant en la localitat madrilenya de Navalcarnero que traslladava una tona de cànem de cànnabis sativa que no complia els requisits establerts, per la qual cosa es va detenir el seu conductor.La mercaderia que traslladava procedia d'una de les explotacions de la localitat avilesa de Candeleda, d'aquí ve que, amb autorització judicial, les seves plantacions fossin precintades.A conseqüència d'aquesta actuació van ser detingudes set persones: cinc agricultors i dos propietaris d'una empresa situada a Villanueva de la Vora (Càceres).Aquesta empresa actuava com a intermediària entre la de Suïssa i els agricultors, donant assessorament per al seu cultiu i gestionant la venda de les plantacions.Aquesta operació ha estat desenvolupada per l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Arenas de San Pedro (Àvila) i la col·laboració de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de Madrid (UTPJ), del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).Igualment, ha participat l'Oficina Federal Suïssa (FEDPOL), a través de l'Organització Internacional de Policia Criminal (INTERPOL), i les oficines de la Guàrdia Civil Arenas de San Pedro i Candelada, al sud-oest de la província d'Àvila.