Un condemnat a 40 anys per gravar zones íntimes a 555 dones, només complirà 6 anys de presó

Un jutjat de Madrid ho ha establert després de l'acord entre la fiscalia i l'acusat

23/12/2021

Un jutjat ha condemnat a 40 anys de presó a un home que va gravar els genitals de 555 dones ocultant una càmera en una motxilla mentre viatjava en transport públic, i que després va difondre, encara que decreta que només compleixi sis anys en beneficiar-se del límit màxim de compliment per acumulació de penes.Es tracta d'una sentència del Jutjat penal número 11 de Madrid, al qual ha tingut accés Efe, que és fruit d'un acord entre l'acusat i la Fiscalia, pel qual el processat accepta els fets i se li redueix la pena. És una interlocutòria ferma contra el qual no cap recurs.Inicialment la Fiscalia sol·licitava més de 42 anys de presó per a l'acusat que finalment va reduir a 40, sol·licitant que s'apliqués el topall previst en l'article 76.1 del Codi Penal, de manera que complís com a màxim sis anys, divuit mesos i un dia en la presó.El magistrat segueix el criteri de la fiscalia i considera al processament responsable d'un total de dinou delictes de descobriment i revelació de secrets, en diferents modalitats, i d'un delicte de tinença de pornografia infantil pels quals li condemna a un total de 40 anys i deu mesos de presó, més dos anys de llibertat vigilada i multa de 1.980 euros.I aplica el límit màxim de compliment per acumulació de pena previst en l'article 76.1 del Codi Penal, que estableix que aquest topall no podrà excedir del triple del temps pel qual li imposi la pena més greu.Així ho condemna a complir sis anys, divuit mesos i un dia de presó, a dos anys de llibertat vigilada, a una multa de 3.240 euros i a indemnitzar a una víctima amb 600 euros i a altres quinze amb 300 euros a cadascuna.La sentència considera provat que Eddinson M.Z., d'origen colombià i amb 55 anys actualment, va gravar entre maig de 2019 i juliol de 2019 a 555 dones per sota de la faldilla, aprofitant que anaven en transport públic. Ficava una càmera en una motxilla i l'acostava a les seves cames per a poder gravar els seus genitals.Ho va fer «amb evident ànim d'atemptar contra la seva intimitat i sense comptar amb el consentiment de les persones afectades».A més després editava les imatges ressaltant les parts íntimes, alentint la imatge en les mateixes o afegint zoom, després del que ho publicava en una pàgina de contingut pornogràfic.El 3 de juliol de 2019 el nombre de víctimes comptabilitzades era de 555, les visualitzacions del publicat a més de 1,3 milions, les visites al seu perfil ascendien a 84.954, i els subscriptors eren 3.519, comptant amb 1.908 amics i disposant d'un total de 283 vídeos, detalla la sentència.La Policia va localitzar aquestes publicacions, va detenir a l'autor i va trobar a la seva casa un ordenats i diversos discos durs. També va localitzar a dinou dones que sortien en els vídeos.