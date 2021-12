Detingut per abusar sexualment de 5 de les seves empleades en centres de bellesa

L'home assetjava les seves treballadores amb canvis de torn, baixades de comissions i trasllats forçosos si no accedien als seus desitjos sexuals

22/12/2021 a les 17:54

El propietari d'una cadena de centres de bellesa ha estat detingut per la Policia Nacional a Fuengirola (Màlaga) per suposadament assetjar i abusar sexualment de cinc de les seves treballadores quan aquestes es negaven a les seves pretensions.El detingut, de 49 anys, assetjava les seves empleades amb canvis de torn, baixades de comissions i trasllats forçosos quan aquestes no accedien als seus desitjos sexuals, segons ha informat la Policia en un comunicat aquest dimecres.Segons les perquisicions, l'investigat citava individualment a les empleades a l'interior d'una cabina d'estètica amb el pretext de revisar objectius professionals amb una major privacitat, on aprofitava per a fer-los declaracions sexuals i tocaments.Quan les víctimes es negaven a accedir a les pretensions sexuals de l'empresari, aquest iniciava una fustigació sobre elles des del punt de vista laboral, ja que les castigava amb trasllats forçosos a perruqueries amb menor clientela, canvis de torn o els assignava menys volum de treball.Aquestes circumstàncies revertien negativament en els ingressos de les treballadores, ja que rebien la major part del seu salari per objectius aconseguits.Entre les diligències practicades, els agents van recaptar la prova testifical de cinc perjudicades i un testimoni, que els van conduir finalment a la detenció de l'investigat per la seva presumpta implicació en un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.El sospitós ja havia estat investigat per fets similars en 2018 i 2020.