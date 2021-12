Detinguts per rifar narcocistelles de Nadal

Dos homes havien ideat el sorteig d'una cistella, que incloïa marihuana i cocaïna, per als seus «clients», que pagaven entre 5 i 10 euros per participar en la rifa

Actualitzada 21/12/2021 a les 20:54

La Policia Nacional ha desmantellat a Múrcia un punt de venda de droga i ha detingut dos homes, de 30 i 45 anys, que havien ideat el sorteig d'una cistella de Nadal, que incloïa marihuana i cocaïna, per als seus «clients», que pagaven entre 5 i 10 euros per participar en la rifa.Fonts policials han informat que l'operació va concloure amb la confiscació de 165 plantes de marihuana, un quilo de marihuana picada, més de cinc quilos de cabdells de marihuana i diverses quantitats de cocaïna i haixix, que els consumidors podien prendre a l'interior de l'immoble.En un dels registres practicats, els agents van localitzar una plantilla a la paret on els clients s'apuntaven i participaven per a guanyar una narcocistella en el cas d'encertar les dues últimes xifres dels sortejos de Nadal o del Nen.El premi incloïa cocaïna, haixix, alcohol, diners en efectiu i fins a un pernil.L'operació va començar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'un «garito» de droga, lloc on, a més de vendre les substàncies estupefaents, es permet el seu consum.Després de confirmar les seves sospites, els investigadors van obtenir el preceptiu manament d'entrada i registre del local i d'un domicili connex que era el lloc on, presumptament, conreaven i emmagatzemaven la droga.També van desmantellar un cultiu interior amb 33 llums halògens, transformadors, un extractor i quatre aparells d'aire condicionat.En realitzar el registre, els investigadors van localitzar una cosa sorprenent i nova: els detinguts havien confeccionat una enorme plantilla a la paret del domicili perquè els consumidors participessin en la rifa d'una cistella amb droga.Després d'apostar diversa quantitat de diners -cinc euros pel sorteig de Nadal i deu euros pel d'El Nen- per encertar les dues últimes xifres, la cistella premiada incloïa dosi de cocaïna i haixix, així com ampolles d'alcohol, paquets de tabac, diners en efectiu i un pernil de vuit quilos de pes.Els detinguts, un espanyol i un argentí, van ser posats a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de defraudació de fluid elèctric per tenir connectats els domicilis a la xarxa de fluid elèctric.