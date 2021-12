Detinguda una sospitosa de cremar a un home que va conèixer per internet

La noia va confessar els fets en una consulta mèdica al servei de Psiquiatria d'un hospital d'Orense

Actualitzada 22/12/2021 a les 17:59

Una jove ha estat detinguda com a sospitosa de cremar un home que va conèixer a través d'internet, van informar fonts de la recerca.La Guàrdia Civil investiga l'assumpte després que la dona, de 26 anys, confessés aquest dilluns aquest crim en una consulta mèdica en el servei de Psiquiatria d'un hospital d'Orense.La dona va explicar que havia cremat el cadàver d'un home d'uns 50 anys a qui havia conegut a través d'internet, van precisar les citades fonts.Segons la seva versió, posteriorment hauria llençat a un embassament del municipi orensà de Cortegada el cadàver de l'home, que s'hauria desplaçat aquest estiu des de Catalunya fins a aquesta localitat per a conèixer la jove.Els familiars de la víctima, davant la impossibilitat de contactar amb ell, havien denunciat la seva desaparició l'agost passat, per la qual cosa les autoritats han iniciat una recerca sobre el cas que es troba sota secret de sumari.