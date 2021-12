Detinguda per fer gairebé una trentena d'estafes amb enviaments de diners per mòbil

L'acusada oferia preus de lloguer «molt suculents» i demanava que li enviessin diners per a assegurances i altres tràmits

Actualitzada 21/12/2021 a les 19:43

La Guàrdia Civil ha detingut a Roquetas de Mar (Almeria) una dona que presumptament va cometre 29 delictes d'estafa a víctimes en diferents províncies del país, com Tenerife, Múrcia, Badajoz, La Corunya, Toledo, Pontevedra o Huelva, a través de pagaments 'hal cash' (enviaments de diners per mòbil).La Comandància d'Almeria ha informat en una nota que la presumpta autora dels fets ha estat detinguda també per 19 delictes d'usurpació d'estat civil i 11 de falsedat documental, dins de l'operació 'Marder', que va començar després de la denúncia interposada per una dona a Alájar (Huelva).La detinguda realitzava un seguiment a anuncis publicats en portals d'Internet i xarxes socials, corresponents generalment a joves estudiants que buscaven habitacions o habitatges per a lloguer, i es posava en contacte amb ells a través d'una aplicació de missatgeria instantània, amb fins a quatre números de telèfon diferents, per a oferir-los l'arrendament amb «preus molt suculents».Fins i tot enviava fotografies d'habitatges en «molt bones condicions», intentant que les potencials víctimes actuessin precipitadament i no busquessin altres opcions.Una vegada convençuda la víctima, la dona li remetia per la mateixa aplicació de missatgeria una fotocòpia del DNI (d'una altra persona) i un contracte de lloguer amb les dades d'aquest DNI, al mateix temps que demanava el pagament d'un senyal usant el mètode «hal cash», un servei bancari que permet enviar diners en efectiu al telèfon mòbil de qualsevol persona de «manera immediata i segura» mitjançant un simple SMS, segons la Guàrdia Civil.D'aquesta manera, les víctimes remetien un SMS a l'arrestada, informant que tenia una ordre disponible, l'import, període de validesa i una referencia SMS; dades amb els quals aquesta acudia a un caixer per a retirar els diners compromesos.Una vegada rebuda la primera quantitat en concepte de senyal i de quanties no superiors als 200 euros, la dona demandava més diners pel mateix mètode argumentant la necessitat de pagar assegurances, tràmits, etcètera.Finalment, la presumpta estafadora va ser detinguda i posada la disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 de Roquetas de Mar.