Detingut per atropellar dues persones a l'aparcament d'una discoteca de Puigcerdà després d'una discussió

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Puigcerdà, van detenir diumenge un home, de 23 anys i nacionalitat francesa, per atropellar voluntàriament dues persones. Els fets van tenir lloc passades les sis de la matinada a l'aparcament d'una discoteca del carrer Euskal Herria de la població.Arran una discussió, el detingut va pujar al seu vehicle, va envestir dues persones i va fugir a alta velocitat. Poc després, la policia va rebre l'avís d'un vehicle accidentat a l'avinguda Pirineus, que coincidia amb les dades facilitades pels testimonis però no hi va trobar cap ocupant. Els Mossos van iniciar un cerca i van localitzar prop de l'estació dues persones amb ferides lleus, una de les quals era el conductor del turisme.