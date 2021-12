Detingut per agredir a cops de peu la seva exparella a Lleida

Actualitzada 20/12/2021 a les 21:25

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir diumenge un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. Una jove de 23 anys es va presentar cap a les cinc de la matinada a les dependències policials per denunciar el seu exmarit. La noia va explicar als agents que es trobava en un bar amb un amic i quan va sortir per anar cap a casa va ser abordada pel seu exmarit i la parella d'aquest. Segons va detallar la noia, van començar a agredir-la, tirant-la a terra mentre li estiraven dels cabells i li donaven cops de peu pel cos. La intervenció de l'amic de la víctima va evitar que seguissin agredint-la. Davant la denúncia, la Urbana es va desplaçar fins al domicili de l'home, al carrer Comtes d'Urgell, i el va detenir.