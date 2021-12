Detingut un conductor borratxo per atropellar mortalment una anciana a un poble de Lleida

L'home va fugir del lloc del fets i va ser localitzat posteriorment pels Mossos

Actualitzada 21/12/2021 a les 12:38

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a un home de 52 anys com a presumpte autor d'un atropellament mortal a una dona de 90 anys a Artesa de Lleida.Segons ha informat la policia catalana, els fets van tenir lloc ahir a les 19.15 hores, quan el vehicle va atropellar a l'anciana mentre caminava pel marge dret de la via de manera reglamentària.Una vegada atropellada, el conductor del vehicle infractor no es va detenir per a auxiliar-la i va fugir del lloc dels fets, deixant-la inconscient en el marge del camí i sense cap mena d'assistència.Així mateix, asseguren que les possibilitats que algú veiés a la víctima eren poques per la reduïda visibilitat a causa de l'espessa boira.Així i tot, un altre conductor va localitzar a la víctima i va activar als serveis d'emergències que, després d'una primera atenció sanitària, la van traslladar ferida molt greu fins a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida on, finalment, va morir hores més tard.Arran dels fets, els Mossos van obrir una recerca que ha pogut finalitzar amb la detenció del conductor a la mateixa localitat del Segrià i van comprovar que presentava símptomes evidents d'anar begut.Després de practicar-li una prova d'alcoholèmia, els Mossos han ratificat una taxa positiva d'1.07 mg/l, així com un positiu en amfetamines.El detingut, arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, conduir sota els efectes de l'alcohol i per homicidi per imprudència greu i omissió del deure de socors, passarà pròximament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.