Un mort en caure amb el cotxe per un pont a València

Al vehicle hi viatjaven dues persones més que han estat ateses pels mitjans sanitaris

Actualitzada 19/12/2021 a les 13:43

Un home ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit a l'A-3, a l'altura del terme municipal de Quart de Poblet (València), després de sortir-se de la via el vehicle en el qual viatjava i caure per un pont.Segons han informat fonts del Centre de Gestió de Trànsit i del Consorci Provincial de Bombers de València, l'accident ha succeït sobre les nou del matí, quan, per causes que es desconeixen, el vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un pont.Al lloc han acudit una dotació de bombers i un sergent de Paterna i una altra dotació de Torrent, que han hagut d'excarcerar a un ocupant, mentre que la resta de viatgers es trobaven fora de turisme.A conseqüència de l'accident ha mort un home i dues persones han resultat ferides, segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat.Al lloc s'han desplaçat una SAMU i dos SVB, que han certificat la defunció d'un dels ocupants, i han traslladat als dos ferits a l'hospital, un amb fractura nasal i l'altre amb traumatisme cranioencefàlic.