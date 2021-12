Un testimoni ha pogut rescatar a la víctima, que aparentment l'autor no coneixia, abans que passés el comboi

Actualitzada 18/12/2021 a les 17:16

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home per llençar a les vies del metro de Barcelona una dona que, segons els primers indicis, no coneixia de res, han informat a l'ACN fonts policials. Un testimoni l'ha pogut rescatar abans que passés el comboi.Els fets han passat a l'estació d'Urgell. Els Mossos s'han assabentat a través d'una trucada al 112 a les 9.45 hores. Els agents han detingut l'home per temptativa d'homicidi i també per lesions. La víctima ha estat traslladada a l'hospital per fer-li una revisió després de la caiguda. El detingut té 28 anys i és de nacionalitat colombiana.