Una àvia irlandesa negacionista passarà el Nadal a la presó

El delicte, negar-se en reiterades ocasions a portar mascareta en restaurants, botigues i altres llocs públics

Actualitzada 17/12/2021 a les 17:53

Una «àvia» irlandesa «agradable» i de conducta «immaculada» fins a l'arribada de la pandèmia passarà el Nadal a la presó per negar-se en repetides ocasions a portar la mascareta en restaurants, botigues i altres llocs públics.Amb aquestes paraules va descriure el jutge James McNulty a Margaret Buttimer, de 66 anys, en imposar aquest dijous una sentència de sis mesos de presó en el tribunal del districte de Bandon, en el comtat meridional de Cork.No era la primera vegada que Buttimer compareixia davant la Justícia per negar-se a portar la mascareta, una actitud «absurda i egoista» que, segons el jutge, demostra un «menyspreu deliberat pel proïsme».En aquesta última ocasió, la fiscalia havia presentat càrrecs contra ella per rebutjar la protecció facial en el restaurant Jakes de Bandon el passat 17 de novembre.L'acusació va indicar que els responsables d'aquest establiment li van demanar que es posés la mascareta, però en negar-se, es van veure obligats a instar-la, fins a 15 vegades, al fet que abandonés el local.Buttimer, segons aquesta versió, es va negar a sortir i es va apostar en el taulell fins a l'arribada de la Policia, a la qual també va ignorar quan li van demanar que es posés la mascareta o marxés.En la seva sentència, el magistrat va dir estar «perplex» per l'actitud reincident de l'acusada, que ja acumulava altres cinc condemnes prèvies per delictes similars comeses en botigues i llocs públics.McNulty va assegurar que no entenia la persistència de Buttimer per a rebutjar la mascareta, doncs, al marge d'aquests successos, considerava que era una senyora «agradable» que portava una vida «immaculada».En vistes anteriors, la condemnada havia al·legat en la seva defensa que desconfiava de l'eficàcia de les mascaretes i que no estava segura respecte a l'existència de la covid-19.