Un ciclista apunyala un taxista després d'una baralla a les Rambles de Barcelona

La víctima ha rebut diverses punyalades i ha hagut de ser traslladada a l'hospital, tot i que no es tem per la seva vida

Actualitzada 16/12/2021 a les 19:29

Un ciclista ha provocat diverses ferides per una agressió amb arma blanca a un taxista a la Rambles de Barcelona després que tots dos hagin protagonitzat una baralla, després de la qual cosa la víctima ha estat traslladada a un hospital sense que es temi en principi per la seva vida.Segons han informat a Efe fonts dels Mossos d'Esquadra, l'agressió s'ha produït sobre les 10,30 hores d'aquest dijous a la cèntrica Rambles de la capital catalana, a l'altura del número 91.Per causes que s'estan investigant, s'ha produït una disputa entre el ciclista i el taxista, que ha derivat en una agressió amb arma blanca del primer contra la víctima.El taxista ha sofert diverses ferides per arma blanca en diferents zones del cos, i els agents de la policia catalana que s'han desplaçat fins al lloc dels fets li han realitzat els primers auxilis i li han practicat un torniquet en una mà per a parar l'hemorràgia, fins que han arribat els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Els Mossos busquen ara a l'autor d'aquesta agressió, un ciclista, gràcies a la descripció física facilitada per diversos testimonis.La policia catalana ha obert una recerca per a esclarir els fets i determinar l'origen de la baralla, els motius de la qual es desconèixer ara com ara.