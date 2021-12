Rep a trets a la Guàrdia Civil quan anava a detenir-lo i acaba ferit

L'home havia ocupat un habitatge d'un poble de Toledo, conreava marihuana i havia disparat a una família des de la finestra de casa seva

Actualitzada 16/12/2021 a les 19:44

La Guàrdia Civil ha hagut de disparar contra un home que va rebre a tirs als agents que anaven a detenir-lo a Alcabón (Toledo), on hi havia ocupat un habitatge amb la seva parella, conreava marihuana i havia protagonitzat greus incidents com el tiroteig a una família des de la finestra de casa seva.L'institut armat ha informat aquest dijous de la detenció d'aquest home, de 28 anys, i de la seva parella, de 27. El detingut va resultar ferit i està ingressat a l'Hospital Universitari de Toledo, on ha declarat aquest mateix dijous davant el jutge, han precisat a Efe fonts del cos.En un comunicat de premsa, la Guàrdia Civil ha explicat que la parella havia ocupat un edifici de diversos habitatges, usava una per a viure i altres per a conrear marihuana o com a granges per als seus animals, entre els quals es troba un mussol real que posseïen de manera legal.Així mateix, des d'una de les finestres del seu habitatge que tenia vistes al carrer, el detingut -considerat un perillós delinqüent- havia protagonitzat nombrosos incidents amb armes de foc, com el delicte d'homicidi en grau de temptativa en el qual presumptament va disparar a una família que circulava amb el seu vehicle per aquest carrer.La recerca va començar a principis de setembre, quan va ocórrer aquest succés, que va generar una gran alarma social entre els veïns d'aquest municipi d'uns 700 habitants, que tenien una sensació total d'inseguretat.Per tot això, el 14 de desembre es va dur a terme l'explotació de l'operació amb una entrada i registre autoritzada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Guàrdia de Torrijos en el bloc de cases i, per a això, donada la perillositat d'aquesta persona, es va precisar el suport de la Unitat Especial d'Intervenció de la Guàrdia Civil.L'home, en adonar-se de la presència policial, va disparar des de la finestra als agents, que van repel·lir l'agressió.Fonts de la Guàrdia Civil han assenyalat a Efe que els agents van disparar a parts no vitals de l'agressor, que es troba ingressat a l'Hospital Universitari de Toledo sota custòdia policial, i aquest dijous ha prestat declaració davant el jutge en el centre hospitalari.Després d'aconseguir reduir el detingut i la seva parella, que també ha passat aquest dijous a disposició judicial, els investigadors van inspeccionar els diferents habitatges de l'edifici, que es trobaven en unes pèssimes condicions d'habitabilitat, amb restes orgàniques i excrements en totes elles, malgrat viure amb la seva filla de 5 anys, que ha quedat sota la custòdia d'un familiar.En l'habitatges es van trobar tres cultius indoor de marihuana, que en total tenien fins a 1.570 plantes, a més d'una escopeta, tres armes d'aire comprimit, un matxet de grans dimensions, nombrosa munició i 40 grams de cabdells.