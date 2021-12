Quatre nens morts i cinc ferits en un accident amb un castell inflable a Austràlia

L'accident va tenir lloc durant una festa escolar de Cap d'Any

Actualitzada 16/12/2021 a les 09:16

Quatre nens han mort i cinc han resultat ferits després que un cop de vent aixequés un castell inflable en una escola de l'illa de Tasmània, al sud-est d'Austràlia, ha confirmat la Policia.«Aquests nens estaven celebrant el seu últim dia d'escola, en comptes d'això, tots estem de dol per la seva pèrdua», ha dit als mitjans el comissionat de policia de Tasmània, Darren Hine.Les autoritats han precisat que quatre dels ferits es troben en estat crític, mentre que l'altre pateix lesions severes.Segons la investigació preliminar, una forta ratxa de vent va aixecar per l'aire el castell inflable, des d'on els nens van caure des d'una altura d'uns deu metres al voltant de les 10 del matí (23.00 GMT del dimecres).La Policia no ha confirmat què es va utilitzar per a ancorar a terra el castell i ha evitat revelar les edats de les víctimes.L'accident va tenir lloc mentre el col·legi de primària The Hillcrest, a la ciutat de Devonport, al nord de Tasmània, celebrava una festa de Cap d'Any per als seus estudiants.Després de conèixer la notícia, el primer ministre, Scott Morrison, va enviar les seves condolences als familiars de les víctimes i va dir que estava «destrossat per aquesta tragèdia inimaginable», en declaracions als mitjans locals.