Dos detinguts, un d'ells menor, per una violació en grup a Jaén

Aquest dimecres han declarat a la comissaria diversos joves que presumptament van estar presents i van participar «de manera pasiva»

Actualitzada 15/12/2021 a les 19:50

Dos joves, un d'ells menor d'edat, han estat detinguts per una presumpta violació en grup a una jove de Jaén, segons fonts de la Policia Nacional.Els fets van ocórrer fa gairebé un mes, quan va presentar la denúncia la jove, i des de llavors s'està desenvolupant la recerca que «està sent molt complicada» ha indicat la Policia Nacional.Aquest dimecres han declarat a la comissaria diversos joves que presumptament van ser presents en els fets i van participar en la mateixa «de manera passiva», mentre que els dos detinguts ja han passat a disposició judicial i han estat posats en llibertat.Segons recull avui l'Ideal de Jaén, la violació hauria tingut lloc en un olivar pròxim a l'estació de Renfe de la ciutat, on va ser portada per diversos joves amb els quals no tenia una relació prèvia, i després d'haver estat amb uns amics en una zona de festa.