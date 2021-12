Mata el seu cunyat d'un tret i després se suïcida

L'agressor ha esperat la víctima a la porta de casa seva i li ha disparat dos trets, segons els veïns

Un home ha matat a tirs al seu cunyat d'uns 60 anys i després s'ha suïcidat amb l'escopeta utilitzada en el crim, ocorregut pel que sembla després d'una discussió familiar a El Viso del Alcor, Sevilla.Segons ha informat el 112, a les 9.46 s'ha rebut un crit d'alerta des d'un immoble al carrer Alcalde Gil López de El Viso del Alcor, que alertava que hi havia una persona ferida per arma de foc.Una hora després els serveis d'emergència han confirmat la mort d'un home, mentre que el presumpte agressor ha estat traslladat a un hospital ferit on ha mort amb posterioritat.Segons han dit a Efe veïns de la zona, el succés ha ocorregut quan l'agressor esperava la víctima a la porta de casa seva i li ha disparat en dues ocasions.Després, l'agressor ha entrat en l'habitatge, s'ha sentit un tret i els veïns han trobat l'home ferit al pit i han avisat els serveis d'emergència que l'han traslladat a l'hospital, on ha mort.