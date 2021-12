Detinguda per preparar un parany al seu ex-xicot per a donar-li una pallissa

La dona va fer servir un perfil fals en una xarxa social per quedar amb la víctima en un hotel i es va pesentar acompanyada d'un sicari per propinar-li una brutal pallissa

Agents de Policia Nacional han detingut una dona que es va servir d'un perfil fals en una xarxa social per a preparar un parany al seu ex-xicot a l'habitació d'un hotel de Saragossa, en el qual es va presentar amb un sicari, també detingut en l'operació policial, per a propinar-li una brutal pallissa.Segons informa la Direcció General de Policia, els fets van tenir lloc sobre les 22.30 hores del passat 5 de novembre en un establiment hoteler de la capital aragonesa en el qual la víctima, un jove de nacionalitat espanyola, havia reservat una habitació per a mantenir una trobada sexual amb una dona que havia conegut a través d'una xarxa social.Pel que sembla, la detinguda havia creat un perfil fals en aquesta pàgina a internet per a captar l'atenció de la seva exparella, que ja l'havia denunciat temps enrere per un delicte de violència domèstica, i preparar-li un parany.En el moment de la cita concertada, el jove va veure que en lloc de presentar-se la dona amb la qual creia haver iniciat una relació en la xarxa apareixia la seva exparella, de 30 anys i també de nacionalitat espanyola, al costat d'un home de 31 d'origen colombià al qual presumptament havia recorregut la sospitosa per a dur a terme l'agressió.Després d'intimidar a la víctima amb una arma blanca que li van col·locar en el coll, els presumptes agressors van obligar la víctima a estirar-se al llit de l'habitació, on van començar a propinar-li nombrosos cops i cops de puny.Els cops i els sorolls provocats van alertar al personal de l'hotel, moment en el qual els agressors van fugir precipitadament del lloc, deixant estesa a terra la víctima, que va reconèixer posteriorment davant els policies haver temut per la seva vida.Després d'auxiliar el jove, que va ser traslladat en ambulància a un centre hospitalari per a ser atès de les lesions sofertes, agents de l'equip de policia judicial van iniciar una recerca a partir de les dades proporcionades per la víctima que va desembocar aquesta setmana en la detenció dels sospitosos.La dona i l'home, amb antecedents aquest per delictes d'extorsió i lesions, van ser posats ahir a la disposició del jutjat de guàrdia de la capital aragonesa, que va acordar la seva posada en llibertat amb càrrecs després de prendre'ls declaració.