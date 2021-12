Uns lladres entren a una empresa de Vilamalla disfressats d'operaris, els sorprenen i els aconsegueixen detenir a Celrà

L'intent de robatori a Vilamalla va tenir lloc divendres de la setmana passada. Aquell migdia, els quatre lladres van forçar la porta d'emergència de l'empresa. Per evitar que els descobrissin, s'havien vestit simulant que eren operaris. Portaven roba de treball fluorescent, pantalons blaus i un buf.La jugada però, no els va sortir bé. Perquè els treballadors els van descobrir i no van poder endur-se res. Els lladres van pujar a un cotxe i van fugir a tota velocitat en direcció a l'Escala (Alt Empordà).Després de rebre l'alerta, els Mossos d'Esquadra van donar avís a totes les patrulles del territori i els van descriure el cotxe amb què la banda havia fugit. Poc després, una patrulla de Girona va poder interceptar el vehicle a Celrà. Allà, la policia va fer aturar el cotxe i, a l'interior, van trobar-hi dues barres de ferro, una palanca i un tornavís.Els Mossos van detenir els quatre lladres per la temptativa de robatori a Vilamalla. Tenen entre 25 i 36 anys, nacionalitat espanyola i els consten domicilis al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Tots ells acumulen múltiples antecedents. A dos d'ells, a més, els constaven requeriments judicials de recerca per part dels jutjats de Vila-seca, Barcelona, Tarragona, Lleida i Badalona.Després de passar a disposició judicial, els quatre lladres han quedat en llibertat provisional. Els Mossos investiguen ara si la banda podria haver comès més robatoris a Celrà i a pobles de la rodalia aquests últims dies.