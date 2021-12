Un acusat de matar a punyalades la seva mare i de ferir el seu pare diu que va actuar 'posseït' per un familiar mort

La defensa plantejarà que l'acusat va tenir un brot psicòtic per consum de drogues

Va assestar tres punyalades al seu pare

L'acusat de matar la seva mare de 69 punyalades amb dos ganivets de cuina al juny de 2020 a Sant Vicent del Raspeig (Alacant) havia planejat el crim i també pretenia posar fi a la vida del seu pare, segons l'acusació particular que ostenten el seu pare i germana. L'acusat, a més, va sostenir que va actuar «posseït» per un familiar mort -un besoncle- que li ordenava posar fi a la vida de tots dos i després suïcidar-se.La defensa plantejarà que l'acusat va tenir un brot psicòticAixí ho ha assegurat als periodistes l'advocada d'aquesta acusació, Carolina Maestre, abans del començament del judici amb jurat popular a l'Audiència Provincial d'Alacant, on la seva part demanarà la presó permanent revisable mentre que la fiscalia sol·licita 40 anys de presó i la defensa plantejarà que l'acusat va tenir un brot psicòtic per consum de drogues.La lletrada del pare i de la filla de la morta creu que «l'assassinat per part de Jorge va ser premeditat» i justifiquen la petició de la presó permanent revisable en què va aprofitar la situació d'especial vulnerabilitat de la mare, que era major i vivia «espantada i coaccionada» pel comportament del seu fill durant llarg temps.L'advocada ha afegit que tenen constància que l'acusat «venia planejant el crim des de feia temps i que no va ser un brot psicòtic ni un acte sobtat» ja que va esperar a «trobar el moment perfecte per a cometre el crim» quan estava «sola la mare i el pare fora» del domicili.A més, s'ha referit a l'intent d'assassinat posterior del pare, al qual va assestar 3 punyalades abans de fugir per la presència d'una veïna.«Volem que el judici faci justícia i que no surti dins de 15 anys i continuï amb el pla que té al cap», ha sostingut l'advocada, qui ha recalcat que «amb les barbaritats que ha comès no estaríem tranquils».Els fets van ocórrer el 4 de juny de 2020 al domicili familiar de Sant Vicent del Raspeig on, segons la fiscalia, el processat va usar dos ganivets de cuina per a apunyalar en primer lloc la seva mare, assestant-li fins a 69 incisions aprofitant que la víctima es trobava prostrada al sofà veient la televisió.Després, l'acusat va ocultar el cos de la seva mare i va esperar a casa seva fins que tornés el seu pare. Quan aquest va arribar al domicili, va tractar de distreure'l donant-li conversa fins que va aconseguir que li donés l'esquena i en aquest moment també va començar a apunyalar-lo aconseguint causar-li fins a tres ferides de gravetat per les quals va haver de ser hospitalitzat.La intervenció d'una veïna en auxili del pare va fer que l'acusat abandonés l'habitatge, pugés al seu vehicle i fugís en direcció a Alacant, on va ser detingut per la Policia Nacional.La vista oral es desenvolupa a l'Audiència Provincial d'Alacant fins al dijous, quan s'iniciarà la deliberació del jurat per a dictar un veredicte.