Demanen més de 18 anys de presó per a un jove acusat d'assaltar i abusar de cinc noies a Lleida

Quan va ser detingut pels Mossos, el 9 de gener de 2020, se'l considerava autor d'un delicte d'agressió sexual i tres delictes d'abusos sexuals comesos el 2019 però els Mossos el van arribar a relacionar amb 16 fets comesos entre el 2015 i el 2019 per la manera d'actuar. No tots els casos, però, arribaran a judici per falta de proves directes.La detenció del jove, de nacionalitat espanyola, va ser el resultat d'una investigació iniciada a finals del 2018 arran d'una sèrie d'assalts a noies de la ciutat de Lleida. L'individu atacava les noies pel carrer, feia tocaments violents i, en algun dels casos, aprofitava que la víctima entrava a casa per abusar d'ella a l'entrada de l'edifici.És el cas d'una nena de 12 anys que va ser agredida al portal de casa seva al barri de Balàfia l'abril del 2019. La menor tornava de passejar el gos quan va ser abordada per un home, que la va tirar violentament a terra i va intentar abaixar-li els pantalons per fer-li tocaments. La mare de la nena la va auxiliar després de sentir-la cridar i l'agressor va fugir.La rapidesa dels assalts, el fet que agredia per l'esquena i que es tapava la cara van dificultar la investigació policial. Tot i això, els Mossos van recopilar indicis de les agressions, moltes comeses a primera hora del matí. A mitjans de 2019 se'n van produir també al barri de Pardinyes i l'últim dels fets denunciats, del desembre d'aquell any, es va produir al barri dels Instituts de Lleida.