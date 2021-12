La Policia reforça la vigilància al col·legi on un desconegut va agredir al coll un nen de set anys

L'alumne ha sortit ja de cures intensives i el centre ha suspès totes les activitats externes

Actualitzada 13/12/2021 a les 17:04

La Policia Nacional ha reforçat la vigilància en els voltants del col·legi Hasting School, en el districte madrileny de Chamartín, on divendres passat un nen de 7 anys va ser ferit en el coll per un desconegut en acabar una classe de gimnàstica.El centre escolar ha enviat una missiva als pares del col·legi en el qual informen que el menor ja ha sortit de vigilància intensiva i progressa adequadament en la planta de l'hospital La Paz.Fonts sanitàries han confirmat a EFE que el nen encara es troba ingressat en el centre.En aquesta mateixa carta, el Hasting School assegura que han revisat durant el cap de setmana els seus protocols de seguretat i que seran «extremadament cautelosos» malgrat que és «molt poc probable» que l'autor de l'agressió representi un «risc continu».El centre diu que fins al final del trimestre posposaran totes les activitats externes, des d'excursions fins a educació física, i demanen que durant els dos pròxims dies els nens no surtin del recinte escolar per a anar a menjar.Així mateix, la Policia Nacional s'ha compromès amb el centro en establir una important presència policial prop de tots els seus edificis i estan organitzant-se per a contractar seguretat privada en les seves instal·lacions.«No creiem que siguin mesures a llarg termini, però de moment és assenyat tenir a tots els alumnes dins del recinte escolar en tot moment», defensen.També han posat a la disposició de les famílies a una psicòloga amb l'objectiu d'ajudar a qui el requereixi.Per part seva, la Policia Nacional continua la recerca per a identificar al presumpte agressor, un home d'entre 30 i 40 anys, ben vestit, que es va abalançar sobre aquest alumne, de tercer de Primària, que anava tancant la fila d'escolars.De moment, no s'ha produït cap detenció, segons informen a EFE fonts policials, però s'estan revisant càmeres de seguretat i ja s'ha pres el testimoniatge de testimonis i professors del centre.Segons les primeres perquisicions, l'atac va ser amb un «objecte rom, com una tisora», a tenor de les ferides que va provocar al menor.