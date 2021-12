Investiguen a 3 persones per deixar sols a casa a Sòria als seus tres nens per a anar-se de viatge a Madrid

Els menors, de 4, 7 i 13 anys van ser localitzats per la policia local després de la denúncia del pare, que no en tenia la custòdia

Actualitzada 13/12/2021 a les 17:29

La Guàrdia Civil investiga a tres persones en la localitat soriana d'Almazán per l'abandó de tres menors de 4, 7 i 13 anys en el seu domicili, segons han informat fonts de la Subdelegació del Govern a Sòria.Els fets van ocórrer sobre les 18.00 hores del passat 8 de desembre quan un veí d'Almazán va posar en coneixement de la Policia local d'Almazán que els seus fills, de 13 i 7 anys d'edat, es trobaven sols a casa en companyia d'un altre menor de 4 anys i cosí dels seus fills.La Policia local es va desplaçar al domicili i va poder comprovar que efectivament els menors es trobaven sols, per la qual cosa va posar els fets en coneixement de la Guàrdia Civil que va iniciar les gestions corresponents per a l'esclariment dels fets.La Guàrdia Civil va poder saber que la persona que va denunciar davant la Policia Local va ser el pare dels dos menors de 13 i 7 anys, encara que la custòdia dels nens la tenia la mare, que s'havia desplaçat a Madrid al costat dels pares de l'altre nen de 4 anys.La mare dels menors de 13 i 7 anys i els pares del nen de 4 anys havien sortit de casa a les 11.00 hores i tenien previst arribar a les 23.00 hores, sense deixar a ningú a càrrec de la custòdia dels menors.Les tres persones, veïnes d'Almazán, van ser investigades com a presumptes autores d'un suposat delicte d'abandó de menors i juntament amb les diligències, posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Almazán.