El regidor de Trànsit de Càceres, multat per circular sense assegurança i amb la ITV caducada

L'edil, del PSOE, ha reconegut els fets en un comunicat, però els considera un error a causa del canvi de residència

Actualitzada 13/12/2021 a les 18:46

El regidor de Seguretat, amb competències en Trànsit, i portaveu de l'Ajuntament de Càceres, Andrés Licerán (PSOE), ha estat multat per la Policia Local per circular amb un vehicle que mancava d'assegurança i tenia la ITV caducada, segons ha reconegut l'edil en un comunicat.El també responsable de Foment i de la Policia Local ha explicat que va ser parat diumenge passat en un control rutinari de trànsit, que s'han intensificat en aquestes dates pròximes al Nadal, en la zona de Bisbe Galarza.Va ser llavors quan els agents li van requerir la documentació i van observar que no la tenia en regla, per la qual cosa ha estat proposat per a sanció.L'edil ha assegurat que va agafar el cotxe a mig matí, «després d'haver sortit a fer esport. En el moment del control, per a la meva sorpresa -ha afirmat-, vaig descobrir que no tenia la documentació actualitzada».«No he actuat amb l'exemplaritat que se li pressuposa a un càrrec públic», ha reconegut Licerán, que ha atribuït el succés a un «error» motivat pel canvi de residència, que li hauria generat «problemes en la recepció de notificacions per correu».Ha assegurat que ja ha abonat l'assegurança i ha sol·licitat cita per a passar la ITV. «Pagaré la multa com qualsevol», ha conclòs.