Set menors i un jove detinguts per apallissar una parella a Mallorca

Els agressors estaven robant un comerç quan la parella els va retreure la seva conducta, de manera que van decidir atacar-los fins a causar lesions greus a una de les víctimes

Actualitzada 12/12/2021 a les 17:33

La Policia Nacional ha detingut a set menors i a un jove de 18 anys per donar una pallissa a una parella a Palma de Mallorca que els va retreure la seva conducta perquè estaven robant en una botiga d'aliments.A més, els agents han pres declaració a dues noies com investigades, una major d'edat i una altra menor, que també haurien participat en aquesta agressió que va causar lesions greus a l'home i lleus a la dona.Els fets van ocórrer en la nit del passat 12 de juny al carrer Oms de Palma i l'última de les detencions va tenir lloc dijous passat, 9 de desembre, ha informat aquest diumenge la Policia en un comunicat.Sobre dos quarts de dotze de la nit, la parella passejava per aquest cèntric carrer i va advertir com tres joves estaven robant en una botiga d'aliments regentada per una dona, per la qual cosa des de lluny els van cridar l'atenció amb intenció d'ajudar a la comerciant.Els tres al·ludits es van dirigir directament a la parella, es van sumar més nois de la mateixa colla i els van envoltar.La parella va intentar escapar, però no ho va aconseguir. Llavors, els joves van començar a colpejar a l'home, que va quedar tirat a terra. La dona va ser agafada perquè no impedís que trepitgessin a la seva parella i després diverses noies la van colpejar.Sobre el terra, els agressors van continuar agredint a l'home de manera violenta, subratlla la Policia.Diversos testimonis van avisar als serveis d'emergència i la colla va fugir a la carrera del lloc.Les víctimes van ser traslladades a l'hospital de Son Espases de Palma, l'home amb lesions greus, amb fractures a la cara i diverses ferides. La dona també presentava lesions, però de caràcter lleu.El grup d'Homicidis de la Policia Nacional va obrir una investigació i després de moltes gestions ha aconseguit identificar als agressors i detenir-los en diferents dates.L'últim arrest es va produir dijous passat a la tarda. La investigació segueix oberta, ja que un dels agressors s'ha fugat al seu país d'origen.