L'home li va assetjar fins a 69 ganivetades a la seva mare abans d'intentar fer-ho també al seu pare

Actualitzada 12/12/2021 a les 12:39

El pare i la germana de l'home de 30 anys que presumptament va matar de 69 ganivetades a la seva mare al juny de 2020 a Sant Vicent del Raspeig (Alacant) demanaran la presó permanent revisable en el judici que comença demà davant un jurat popular en l'Audiència Provincial.La vista oral se celebra tant per l'assassinat de la mare de l'acusat com per l'intent d'homicidi del seu pare en el domicili familiar de Sant Vicent, el 4 de juny de 2020.D'acord amb el relat inicial de la fiscalia, el processament va usar un ganivet de cuina per a apunyalar en primer lloc a la seva mare, assestant-li fins a 69 incisions amb dos ganivets de cuina, aprofitant que la víctima es trobava prostrada al sofà veient la televisió, sense que pogués defensar-se.Després, l'acusat va ocultar el cos de la seva mare i va esperar a la seva casa fins que tornés el seu pare. Quan aquest va arribar al domicili, va tractar de distreure'l donant-li conversa fins que va aconseguir que li donés l'esquena i en aquest moment també va començar a apunyalar-li aconseguint causar-li fins a tres ferides de gravetat per les quals va haver de ser hospitalitzat.No obstant això, la intervenció d'una veïna en auxili del pare va fer que l'acusat abandonés l'habitatge, es pugés en el seu vehicle i fugís en direcció a Alacant, on va ser detingut per la Policia Nacional.La fiscalia sol·licita per al processament una pena de 25 anys de presó com a responsable d'un primer delicte d'assassinat amb traïdoria, en relació a la mort de la seva mare, a més d'altres 15 anys per l'assassinat en grau de temptativa respecte al seu pare.Per part seva, l'acusació particular exercida pel pare i la germana de l'acusat eleven la petició de pena fins a la presó permanent revisable per la defunció de la mare, després d'al·legar la seva especial vulnerabilitat, i altres 15 anys per l'assassinat intentat.Per part seva, la defensa de l'acusat al·lega que va actuar sota els efectes d'un brot psicòtic a conseqüència de la seva addicció a les drogues i a l'alcohol.La vista oral es desenvoluparà en l'Audiència Provincial d'Alacant entre el dilluns i el dijous, quan s'iniciarà la deliberació del jurat per a dictar un veredicte.