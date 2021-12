Els Mossos detenen un conductor ebri per causar un accident mortal

El cotxe, on viatjaven quatre homes, ha sortit de la via, ha fet una volta de campana i ha caigut en un pas d'aigua

Actualitzada 12/12/2021 a les 11:52

Els Mossos d'Esquadra han detingut al conductor del turisme que aquest dissabte ha provocat un aparatós accident a Pedret i Marzà (Girona), en el qual ha mort un dels seus ocupants, després de constatar que circulava amb un índex d'alcoholèmia de 0,78 mil·ligrams, el triple del màxim permès.Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'accident ha ocorregut a les 07.00 hores en la carretera N-260 al seu pas per Pedret i Marzà, quan el cotxe que conduïa el detingut s'ha sortit de la via, ha fet una volta de campana i ha caigut en un pas d'aigua.A més del conductor, en el vehicle viatjaven tres homes més, un dels quals, que anava en el seient posterior, ha mort a conseqüència de l'impacte.Els Mossos d'Esquadra han practicat la prova d'alcoholèmia al conductor del turisme, de 32 anys i de nacionalitat peruana, veí de Portbou (Girona) i que ha sortit il·lès de l'accident.En la prova, el conductor ha donat un índex de 0,78 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat, per la qual cosa ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i per circular sota els efectes de l'alcohol. Està previst que en les pròximes hores passi a la disposició del jutjat de guàrdia de Figueres (Girona).A més del passatger mort, JC. L.O., de 41 anys i veí de Portbou, altres dos ocupants del turisme han estat traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.Al lloc del sinistre s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels bombers, que han treballat en l'excarceració dels ocupants, i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més del suport psicològic.El trànsit en el punt de l'accident ha quedat reduït a un carril fins a les deu d'aquest matí, quan s'ha restablert la circulació.Amb la d'aquest dissabte són 125 les persones que han mort en accident de trànsit enguany en la xarxa viària interurbana de Catalunya.