Un motorista mor en un accident a la TV-2441 a Querol

Amb aquesta ja són 126 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any

Actualitzada 11/12/2021 a les 17:02

Un motorista ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a la TV-2441 a l'altura de Querol (Alt Camp). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a dos quarts de dues del migdia. Per causes que s'estan investigant, una motocicleta s'ha accidentat en solitari i el conductor i únic ocupant del vehicle ha mort.Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima ja són 126 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.