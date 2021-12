Un home apunyala a un nen de 7 anys en el coll quan sortia de gimnàstica

La Policia Nacional busca un home de mitjana edat que anava ben vestit, segons els testimonis

Actualitzada 10/12/2021 a les 20:59

La Policia Nacional busca un home de mitjana edat que aquest divendres ha apunyalat amb una arma blanca un nen de 7 anys al coll quan acabava de finalitzar la classe de gimnàstica al col·legi Hasting School, del districte de Chamartín, a Madrid.El succés ha ocorregut al voltant de les 13.10 hores al carrer Bendición de Campos quan els nens de 3r de Primària ha acabat la classe de l'assignatura d'Educació Física i es traslladaven de tornada al centre, segons ha avançat El Mundo i han confirmat a EFE fonts policials.Per raons que es desconeixen, un home d'entre 30 i 40 anys, ben vestit, segons els testimonis, s'ha abalançat sobre aquest alumne, que era l'últim de la fila, l'ha tirat a terra i posteriorment ha fugit del lloc.Quan s'ha aixecat, el menor s'ha adonat que tenia un tall al coll, ja que l'havien atacat amb una arma blanca, que l'home ha pres.Aquest nen ha estat atès per Samur-Protecció Civil i traslladat a l'Hospital de La Paz, on ja l'han intervingut quirúrgicament.Després de l'atac, el Hasting School no ha avisat a les forces de seguretat, sinó a la regidora de Chamartín, qui ha donat l'alarma a la Policia Municipal de Madrid i aquests als agents de la Policia Nacional, que s'han fet càrrec de les recerques i tracten d'identificar i detenir l'agressor.El col·legi ha emès un missatge a les famílies en el qual informen que ha succeït un «incident greu» per l'atac a un nen de la classe de 3rB.No obstant això, asseguren que el ferit es troba «estable» i la resta dels seus companys estan «fora de perill».Reclamen a les famílies que no hi hagi especulacions sobre el succeït, que mantinguin la calma i que els aniran informant en la «mesura del possible».