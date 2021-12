La Policia troba a un fugit condemnat per abusos a un menor a Madrid

L'home, que fou arrestat per abusar d'un menor familiar seu que patia un retard maduratiu, es va passar quatre anys enclaustrat a casa seva.

La Policia Nacional ha detingut a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz a un home condemnat a onze anys de presó per agressió sexual a un menor discapacitat i que s'ha mantingut enclaustrat al seu habitatge sense ni tan sols apropar-se a la finestra des de que es va escapolir de la justícia fa quatre anys .Segons informa la Direcció General de la Policia, l'home va ser arrestat el 2016 per abusar d'un nen de 13 anys amb què mantenia vincles familiars i que presentava un retard maduratiu del 38 per cent, tot i que estava sent sotmès a un estudi per a determinar si patia algun dèficit de major gravetat.Per aquests abusos que va cometre de manera reiterada, l'home va ser condemnat a onze anys de presó, encara que va eludir a la justícia i ha estat fugat quatre anys.Va ser en 2019 quan les recerques van començar a donar els seus fruits en determinar que tot el seu entorn residia en un domicili a Torrejón de Ardoz. Ell no figurava com a propietari de cap immoble, vehicle ni línia telefònica al territori espanyol.La Policia va sospitar en veure que tots els membres de la seva família accedien al domicili tocant al timbre, i mai amb clau, la qual cosa evidenciava que sempre hi havia una persona tancada dins del pis.Finalment els agents van detenir a l'home, que va reconèixer a la Policia que portava quatre anys tancat sense sortir del seu domicili, i que ni tan sols treia el cap a la finestra per por de ser vist.Només va admetre haver sortit al carrer després de contagiar-se de Covid de manera greu i requerir hospitalització, encara que es va fer passar pel seu germà usant el seu DNI.