La Justícia condemna a 13 anys de presó a un home que va violar la filla d'un amic seu

Actualitzada 11/12/2021 a les 13:32

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Huelva ha condemnat a un home a 13 anys de presó per agredir sexualment a la filla d'un amic, de 15 anys, al seu domicili després que la portés fins allí amb l'excusa de donar-li una cigarreta.En una sentència, a la qual ha tingut accés Efe, ho considera autor d'un delicte d'agressió sexual pel qual, a més de la pena de presó, li imposa la mesura de llibertat vigilada durant un termini de nou anys.Així mateix, en concepte de responsabilitat civil, ha d'indemnitzar al representant legal de la menor en 5.000 euros més interessos legals.Es considera provat que l'acusat es trobava en una plaça de la ciutat de Huelva quan es va acostar a ell la menor, a la qual coneixia d'haver mantingut relacions personals amb la seva família i ser amic del seu pare, i li va demanar una cigarreta.Ell li va dir que no portava tabac, però que tènia a casa, per la qual cosa tots dos van anar fins al local en el qual residia i una vegada al seu interior el processat va tancar la porta amb un cadenat oferint a la menor prendre vi.Inesperadament, va començar a tocar-li tots dos pits al mateix temps que la besava en el coll; ella li retirava la mà i li expressava la seva voluntat de marxar-se, moment en el qual l'acusat va intentar donar-li un cop de puny en la cara, empenyent-la fins a fer-la caure damunt del llit.Segons recull la sentència, l'home va subjectar a la menor pels pèls, li va llevar els pantalons i la va violar mentre ella cridava demanant auxili.