Detenen una parella per la mort del seu bebè de cinc mesos a Saragossa

Un bebè de cinc mesos ha mort a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa i els seus pares han estat detinguts com a supòsits responsables de la mort.Segons informa El Periódico de Aragón i han confirmat a Efe fonts de la Policia Nacional, el bebè va ingressar a l'Hospital Matern Infantil del Miguel Servet el passat 4 de novembre, on va ser portat pels seus pares, una parella de 30 i 39 anys.Els sanitaris que van atendre el petit, que va arribar inconscient, es van adonar que alguna cosa succeïa i van donar part al jutjat i a la Policia Nacional, el Grup d'Homicidis de la qual es va fer càrrec de les recerques.Aquestes perquisicions van derivar en la detenció de la parella, d'origen pakistanès, el 10 de novembre.A la mare se li va imputar un delicte de temptativa d'assassinat i va ser traslladada a la presó de Zuera, on encara roman, i al pare un de lesions en l'àmbit familiar, quedant el llibertat amb càrrecs.Amb la mort del bebè dimarts passat, 7 de desembre, han canviat les circumstàncies del cas que, segons recorda la Policia Nacional, està sota secret de sumari.