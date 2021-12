Denuncien vint anys d'abusos d'un ex professor d'educació física de l'Escola Barcelona

Actualitzada 11/12/2021 a les 10:23

Un ex professor d'educació física de l'escola Barcelona va abusar sexualment d'alumnes durant més de vint anys, segons denuncia el diari 'Ara' en un reportatge per a l'elaboració del qual afirma que ha obtingut prop d'una seixantena de testimonis. Es tracta d'Albert Benaiges, durant més de vint anys coordinador del futbol base del Futbol Club Barcelona, i que després d'una dècada d'absència havia retornat al club l'abril passat de la mà del president Joan Laporta. Benaiges va ser apartat del càrrec el 2 de desembre, l'endemà que el club s'assabentés de la investigació periodística, segons afirma el diari. Un grup d'alumnes s'ha posat d'acord per denunciar els fets i, també segons el rotatiu, almenys ja hi ha una denúncia.