9 anys de presó per als tres nois acusats d'apunyalar un jove i colpejar el germà durant una baralla a Balaguer

Actualitzada 10/12/2021 a les 17:16

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 9 anys de presó cadascun dels tres nois acusats d'intentar matar un jove, a qui van propinar diversos cops amb una barra de ferro i van apunyalar amb un ganivet i un tornavís, la matinada del 17 de novembre de 2019, durant una baralla a Balaguer. La Sala considera provats aquests fets i els condemna a 6 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa ja que, tal com van declarar els forenses, la punyalada a l'abdomen «tenia risc vital». L'Audiència també condemna a 3 anys de presó més cadascun d'ells per un delicte de lesions agreujades per apallissar el germà de la víctima. La sentència, que es pot recórrer, obliga els acusats a indemnitzar amb 45.000 euros al primer i amb 6.000 al segon.