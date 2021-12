Investiguen un robatori a un institut de Lleida durant el pont que ha obligat a suspendre classes a Batxillerat

Actualitzada 09/12/2021 a les 18:27

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a l'institut Gili i Gaya de Lleida que ha obligat a suspendre les classes de Batxillerat d'aquest dijous. La directora del centre, Marina Castellà, ha explicat a l'ACN que quan han arribat a dos quarts de vuit del matí no hi havia llum i s'han trobat els despatxos i el laboratori de química «destrossats». Lamenta que els responsables «han anat a fer mal» esbotzant portes i confirma que han posat una denúncia als Mossos, que el matí d'aquest dijous han anat a agafar empremtes. Castellà explica que s'han endut portàtils, càmeres de fotos i de vídeo així com la caixa forta sencera, on hi havia diners i material audiovisual més bo, tot i que les valoracions d'allò robat no les tindran almenys fins dilluns.