Un alcalde italià es va garantir la reelecció pagant 50 euros per vot

Un contenidor amb documentació que es volia fer desaparèixer va ser clau per desentranyar la trama

Actualitzada 09/12/2021 a les 19:47

L'alcalde de la localitat de Triggiano, al sud d'Itàlia, es va assegurar la seva reelecció en els recents comicis locals gràcies a un acord amb el 'creador' del partit polític 'Sud al centre' pel qual es pagava 50 euros per vot, segons una recerca judicial revelada avui pels carabiners (policia militaritzada).Més de 50 agents han participat des de primera hora del matí d'aquest dijous en desenes de registres domiciliaris ordenats per la Fiscalia de Bari arran d'una recerca que ha permès revelar el «vil acord» posat en marxa «per a dirigir el vot d'un gran nombre d'electors a canvi de diners», s'explica en un comunicat.Entre ells figuren el recentment reelegit alcalde de Triggiano, Antonio Donatelli, però també els regidors Angela Napolitano i Antonio Fortunato Antonio, i, sobretot, Alessandro Cataldo, considerat pels investigadors el cervell de «l'acreditat sistema» per a «comprar vots» dut a terme en les últimes eleccions.Les recerques dels carabiners van començar quan els fiscals es van assabentar de l'existència d'un mecanisme, concebut i realitzat en les últimes campanyes electorals pel 'creador' del moviment polític 'Sud al Centre', per a canalitzar el vot, previ pagament de diners, d'electors a favor dels candidats secundats.El partit polític ja havia estat objecte d'una recerca anterior, que es va tancar al febrer passat i que havia implicat 50 persones per corrupció electoral després de les eleccions administratives de 2019, quan va ser triat per a l'Ajuntament de Bari el candidat amb la mateixa llista, De Giosa Carlo.La trama es va fer cada vegada més palesa per als investigadors a mesura que s'acostaven les eleccions administratives en cinc municipis de l'àrea metropolitana de Bari, entre el 3 i el 4 d'octubre passat i la seva atenció es va centrar en Triggiano, on residia Cataldo.Aquest s'havia vanat públicament d'esforçar-se enèrgicament per portar a l'alcalde sortint a la reelecció, la qual cosa es va vincular al sistema de corrupció electoral del qual la Fiscalia i els carabiners ja havien «sentit parlar», afegeix la nota.I així va ser: les recerques van permetre documentar com s'havia activat una xarxa de «gregaris» encarregats d'identificar i contactar a ciutadans de Triggiano disposats a votar al seu candidat a canvi de 50 euros per vot.Per a desentranyar la trama va ser clau la troballa d'un contenidor d'escombraries situat en un zona aïllada i fosca de la localitat, en l'interior de la qual hi havia material «incòmode» del qual els col·laboradors de Cataldo pretenien desfer-se: fragments de fotocòpies de documents fiscals i d'identitat de votants, manuscrits amb noms i dades de contacte d'electors i documentació personal del 'creador' de la trama, entre altres.