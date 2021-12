Troben un cadàver a la zona de Formigal on buscaven un desaparegut

La Guàrdia Civil i un grup de voluntaris estaven buscant un home de 31 anys desaparegut diumenge

Actualitzada 08/12/2021 a les 18:07

La Guàrdia Civil ha localitzat el migdia d'aquest dimecres el cadàver d'un home en les proximitats de Formigal (Osca), on buscaven des d'aquest cap de setmana un home de 31 anys veí de Benaguasil (València) que havia desaparegut a la zona.Des de l'institut armat informen que un agent de Sallent de Gállego, que dirigia un grup de voluntaris en la cerca d'aquest home, ha localitzat el cos sense vida d'un home en les proximitats de l'estació d'esquí.A l'espera de la completa identificació del cadàver, el cos serà traslladat on determini l'autoritat judicial per a l'autòpsia.La Guàrdia Civil havia reprès aquest matí les tasques de cerca de Marcos Durá, de 31 anys i veí de Benaguasil (València), la desaparició del qual va ser denunciada diumenge passat.