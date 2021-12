Tretze investigats, un d'ells de Tarragona, per estafes en mascaretes i gels

Els autors dels fets es feien passar per importants distribuïdors de productes farmacèutics i oferien materials a preu de mercat quan hi havia problemes de subministrament al principi de la pandèmia

Actualitzada 09/12/2021 a les 17:30

El Grup de Delictes Tecnològics de la Guàrdia Civil de València ha investigat tretze persones a les províncies de Madrid, Barcelona i Tarragona acusades d'estafar més de 25.000 euros amb la venda de productes higienicosanitaris contra la Covid-19, com mascaretes i gels hidroalcohòlics, al maig del 2020.En concret, la Guàrdia Civil ha procedit dins l'operació «Shield» pels delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsedat documental i blanqueig de capitals contra 13 persones, de diferents nacionalitats i amb edats entre els 18 i els 50 anys d'edatSegons han informat aquest dijous fonts de la Guàrdia Civil, les persones investigades van formar part d'un complex entramat creat de forma específica per estafar en la venda de mascaretes, guants o gels hidroalcohòlics emprant dues pàgines web creades per ells mateixos.A través d'aquests portals, i després d'haver usurpat la identitat d'importants distribuïdors de productes farmacèutics, oferien materials a preus de mercat, però indicant que disposaven d'existències quan era complicat trobar-los, en els primers mesos de la pandèmia del coronavirus.En un primer moment van captar almenys 9 persones que van exercir funcions de comercials, als quals van enganyar simulant contractes i altes a la Seguretat Social, i que van arribar a rebre missatges de text com els que remet oficialment la Seguretat Social.La funció d'aquests comercials era posar-se en contacte amb farmàcies, residències geriàtriques i altres professionals del sector sanitari per oferir-los el producte i posteriorment gestionar el cobrament de les comandes, que solament es podien abonar per transferència bancària.A més, van crear una xarxa d'almenys 20 «mules econòmiques», persones a les quals convencien perquè obrissin comptes bancaris a través de la banca per internet al seu nom, a canvi de 25 euros per cada compte que obrissin, i uns altres 25 euros per cada persona que convencessin perquè exercís de «mula».D'aquesta forma van ser oberts almenys 36 comptes bancaris, que després l'organització utilitzava per moure ràpidament els diners estafats, complicant la seva traçabilitat als investigadors, per posteriorment extreure els diners en efectiu en caixers automàtics situats principalment a la província de Madrid.Els autors dels fets van arribar a aconseguir que a les seves pàgines web s'arribessin a rebre un total de 588 comandes en un període de tan sols 8 dies, per un import total de més d'11'5 milions d'euros, si bé l'alt volum de les comandes i el ràpid bloqueig dels comptes a petició dels agents va impedir que la majoria de les estafes es consumessin.No obstant això, van aconseguir dur a terme 11 delictes d'estafa, amb els quals van arribar a obtenir uns beneficis superiors als 25.000 euros.Durant els mesos d'octubre i novembre, i en dues fases diferents, s'ha actuat contra un total de 13 investigats (6 a Madrid, 6 a Barcelona i 1 a Tarragona), entre caps, «mules» i comercials presumptament enganyats, i les diligències s'han lliurat al Jutjat d'instrucció 3 de València.