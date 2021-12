Detingut per la mort d'un conegut denunciat per assetjament sexual a la seva filla

El detingut va agredir suposadament en un bar a la víctima, pegant-li puntades de peu amb unes botes amb la punta d'acer

Actualitzada 08/12/2021 a les 19:00

Un home de 49 anys ha estat detingut per la Policia en la localitat malaguenya d'Estepona per un presumpte delicte d'homicidi imprudent després de l'agressió a un conegut sobre el qual pesava una denúncia per assetjament sexual a una de les filles de l'arrestat.Segons la recerca, el detingut va agredir suposadament en un bar a la víctima, a qui va propinar diverses puntades en el costat amb unes botes amb la punta d'acer.La víctima va morir en el quiròfan mentre era intervingut de la melsa amb caràcter d'urgència, ha informat aquest dimecres la Policia.Les perquisicions policials han determinat que el presumpte agressor i la víctima havien estat amics fins que, el 2017, la filla del detingut, llavors menor d'edat, va exposar als seus pares que era assetjada sexualment per un veí.L'atac es va produir quan la víctima, de 57 anys, es trobava en una cafeteria d'Estepona i, segons les perquisicions, el presumpte agressor se li va aproximar per l'esquena, el va tirar a terra i, a continuació, li va propinar diverses puntades al costat.En el moment de l'atac, el responsable de les lesions calçava unes botes reforçades en la punta amb acer, que han estat intervingudes pels investigadors en el seu domicili.Segons els testimonis, i mentre colpejava al perjudicat, l'agressor va fer al·lusió a l'assetjament sofert per la seva filla, sobre el qual existia una denúncia anterior contra la víctima, presentada el 2017.Finalment, uns clients es van interposar en l'atac i van aconseguir separar-los, i totes dues parts van abandonar, per separat, l'establiment.No obstant això, només un dia després, la víctima de l'agressió va començar a trobar-se malament en el seu domicili, la seva parella va telefonar a una ambulància i, mentre era assistit, va entrar en parada cardiorespiratòria.Després d'ingressar en estat crític a l'UCI en un hospital de Marbella, el pacient va morir en el quiròfan quan era intervingut d'urgència de la melsa.