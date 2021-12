Detinguts 22 lladres multireincidents relacionats amb furts i robatoris violents al carrer a Barcelona

Aquesta no ha estat l'única intervenció policial durant el cap de setmana. En una altra actuació, uns agents van detenir in fraganti un presumpte lladre multireincident, de 21 anys i amb 15 antecedents policials, per haver comès una estrebada d'una cadena d'or. Diumenge de matinada, els Mossos van interceptar una altra persona que acabava de sostreure amb violència –agredint la víctima– un rellotge valorat en 22.000 euros.Dilluns al migdia, un altre lladre amb vuit antecedents va assaltar un turista i li va sostreure el seu rellotge, valorat en 1.500 euros. Els Mossos van detectar el robatori i van veure com el lladre fugia del lloc i com la víctima el perseguia. Finalment, va quedar detingut. Poc temps després, els agents van detectar una altra persona que corria de manera sospitosa i que estava sent perseguit per un grup de joves. Els agents el van aturar i els testimonis van explicar que havia intentat fer una estrebada d'un telèfon mòbil.En una altra actuació de dilluns al vespre, els Mossos van aturar i detenir tres homes al districte de l'Eixample com a presumptes autors del robatori violent d'un ordinador portàtil valorat en 1.400 euros. Entre els 3 detinguts acumulen 64 detencions policials. Unes hores després, a Ciutat Vella, agents de paisà van veure com un home que anava en bicicleta havia fet una estrebada d'un telèfon mòbil a una dona que anava caminant. La víctima es va resistir i l'autor va fugir del lloc en bicicleta, però els efectius policials el van poder interceptar.