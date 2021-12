Detenen un home i una dona per coaccionar i fer fora del pis una parella amb una nena petita, a Lleida

Actualitzada 07/12/2021 a les 14:48

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir diumenge un home i una dona acusats de fer fora del pis una parella, amb una nena d'un any i mig, amb amenaces i coaccions. Els afectats van explicar a la comissaria que vivien en una habitació rellogada al pis que els acusats tenien llogat al carrer Democràcia de Lleida i que feia uns dies, tant ella com la nena patien agressions continues per part dels detinguts, J.S. de 55 anys i M.K. de 35 anys. També van explicar que cada cop les agressions eren més violentes i que els deien que si no marxaven del pis matarien la seva filla, fins que dissabte l'acusat els va agredir «de forma violenta», els va agafar les claus i els va fer fora. Els detinguts estan acusats, de moment, d'un delicte de coaccions.