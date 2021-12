Quinze detinguts per vendre a Espanya cotxes obtinguts il·lícitament a Europa

S'han recuperat 31 cotxes per valor de 600.000 euros

La Guàrdia Civil ha detingut a quinze persones com a presumptes membres d'una xarxa dedicada a la venda de vehicles d'alta gamma obtinguts de manera il·lícita a la Unió Europea, que eren traslladats a Espanya i legalitzats després de passar la ITV, una operació en la qual s'han recuperat 31 cotxes per valor de 600.000 euros.L'operació es va iniciar quan el Grup de Recerca i Anàlisi de l'Agrupació de Trànsit (GIAT), que realitza inspeccions periòdiques en estacions on es realitza la Inspecció Tècnica de Vehicles, va detectar un increment inusual de cotxes procedents d'Alemanya, França, Itàlia, Bulgària i Àustria, ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.Una vegada analitzada la documentació de les ITV, els agents van constatar que existia un breu espai de temps entre l'adquisició dels vehicles a l'estranger i el seu posterior trasllat i inici de la seva legalització a Espanya.Segons les primeres recerques, una vegada que disposaven de les targetes de la Inspecció Tècnica de Vehicles, els membres de la xarxa iniciaven els tràmits de matriculació en diferents prefectures de Trànsit d'Espanya.Per a això, en molts casos presentaven documentació falsificada, com certificats d'empadronament, compulses de documents d'identitat o factures a nom de persones que no es trobaven al país.Una vegada realitzades aquestes gestions, la banda delictiva procedia a la venda dels vehicles en comunitats com Madrid, Navarra i País Basc, encara que hi ha afectats en tota Espanya.En total, la xarxa va vendre 31 vehicles per un valor aproximat de 600.000 euros, segons ha informat la Guàrdia Civil, que fins al moment ha detingut a 15 persones per suposats delictes de pertinença a grup criminal, estafa, robatori de vehicles, apropiació indeguda i falsificació de documents.L'operació ha estat desenvolupada per agents pertanyents al Grup de Recerca i Anàlisi de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb el GIAT Central de l'Agrupació de Trànsit i Europol.