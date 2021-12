Mor un jove apunyalat per un altre durant una baralla a Burjassot (València)

Encara no ha estat detingut el suposat autor de la ferida mortal, que també podria ser menor

Un jove d'uns 16 anys, la identitat dels quals no ha estat facilitada, va morir la tarda del diumenge després de rebre almenys una punyalada durant una baralla amb un altre jove en un parc públic de Burjassot (València).Fonts policials, que no han precisat l'origen de la baralla, han indicat a Efe que encara no ha estat detingut el suposat autor de la ferida mortal, que pel que sembla també podria ser menor d'edat.Les mateixes fonts han assenyalat que els fets van tenir lloc sobre les 18.30 hores del diumenge al parc La Granja i que van ser diversos els testimonis que van alertar al 112 que un jove es trobava greument ferit.