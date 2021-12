Matinada de disturbis davant una discoteca de Barcelona acusada de 'racista i masclista'

Un nombrós grup de joves es va mobilitzar per les xarxes contra la discoteca Waka de Sant Quirze

Un grup nombrós de joves ha protagonitzat aquesta matinada una batalla campal davant la discoteca Waka, situada en el límit dels municipis barcelonins de Sant Quirze del Vallès i Sabadell, altercats en els quals han intervingut els antidisturbis dels Mossos i nombrosos efectius de la policia local i en els quals no s'han registrat ferits ni detencions.Fonts de les policies catalana i local de Sant Quize han explicat a EFE que el succés ha començat sobre dos quarts de dues de la matinada quan més d'un centenar de joves s'han concentrat davant de la discoteca, contra la qual han llançat tanques, pedres i bengales.Els joves havien estat convocats en les xarxes socials contra aquesta polèmica discoteca, en l'entorn de la qual es registren els caps de setmana baralles i ferits per arma blanca, algun d'ells greu.La plataforma Change.org alberga aquesta setmana una recollida de signatures per al tancament de la discoteca, a la qual acusa de 'masclista i racista'. Fins a aquest matí, la iniciativa sumava més de 2.300 signatures.Després dels altercats d'anit, el consistori de Sant Quize ha convocat per a aquest migdia a la seva junta de portaveus, reunió després de la qual es donarà a conèixer una declaració institucional, han informat a EFE fonts municipals.