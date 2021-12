Segons la investigació, aquesta banda hauria segrestat presumptament un home a Marbella exigint el pagament d'1,5 MEUR per alliberar-lo

Actualitzada 06/12/2021 a les 19:36

La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal a Màlaga i Ceuta dedicada a segrestos i robatoris amb violència, operació que s'ha saldat amb la detenció de dotze membres de l'organització.Als arrestats se'ls acusa de delictes de segrest, robatori amb violència, delictes contra la integritat moral i pertinença a organització criminal, segons ha informat la Policia.Segons les perquisicions, els investigats van segrestar presumptament un home a Marbella (Màlaga) exigint el pagament d'1.500.000 euros per al seu alliberament.La víctima va ser retinguda a la força i traslladada fins al que seria el lloc de la seva captivitat -un habitatge en la localitat malaguenya de Coín- on va ser alliberada cinc dies més tard, després de patir maltractaments físics i psicològics.L'origen dels fets és el robatori d'un important carregament d'estupefaents que l'organització atribuiria a la víctima.Va ser una persona pròxima a la víctima qui, després de presenciar els fets, va presentar denúncia davant la policia.Els arrestats han estat posats a la disposició de l'autoritat judicial competent, que ha ordenat l'ingrés a la presó de quatre dels investigats.El setembre passat es va presentar a Marbella una denúncia per un possible segrest, perpetrat per cinc encaputxats que s'haurien emportat per la força a un home.Els segrestadors, segons declaració del denunciant i testimoni dels fets, portaven armes de foc i aerosols de defensa, amb els quals van immobilitzar i van raptar a la víctima. Després de les perquisicions es va arribar fins a una organització criminal amb membres establerts a Ceuta i en les localitats malaguenyes de Marbella, Coín i Benalmàdena.Aquesta xarxa es dedicava al tràfic de drogues internacional i els seus components tenien múltiples antecedents per delictes violents, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i homicidi.A més, els investigadors van descobrir que, a l'inici de l'any, aquesta organització hauria sofert el robatori d'un important carregament d'estupefaent, considerant a la víctima del segrest responsable de tal sostracció.Durant el temps que va estar retingut, la víctima va ser agredida tant física com psíquicament i va sofrir constants amenaces, cops per tot el cos, privació total del somni i generació d'hipotèrmia que li provocaven col·locant-li bosses de gel per tot el cos mentre rebia directament l'aire d'un ventilador .Segons les recerques, l'organització captava i utilitzava per a l'execució dels seus il·lícits penals a persones amb un alt grau de discapacitat intel·lectual -en risc de desemparament i fàcilment manipulables- posant en greu risc la seva integritat física i mental.L'operació policial s'ha desenvolupat a Màlaga, Marbella i Ceuta amb execució simultània i coordinada d'un total de set registres domiciliaris i la detenció de dotze detinguts, entre ells el líder de l'organització criminal.En l'operatiu es va disposar de la col·laboració d'unitats d'assalt (GOES), unitats d'intervenció policial (UIP), mitjans aeris i drons -d'última generació que compten amb càmeres d'infrarojos i tèrmiques- per a garantir la seguretat i eficàcia del dispositiu degut a l'alta perillositat dels membres de l'organització criminal.