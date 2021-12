Reclamen judici amb jurat pel legionari borratxo que va atropellar una nena de cinc anys

Els pares de Leire presenten recurs contra la decisió del jutge de considerar-ho homicidi imprudent

La família de Leire, la nena de cinc anys morta el passat 6 de juliol després de ser atropellada a Roquetas de Mar (Almeria) per un legionari que circulava borratxo, ha presentat un recurs d'apel·lació perquè aquest sigui jutjat per un jurat popular acusat per un delicte d'homicidi dolós.En declaracions a EFE, l'advocat dels pares, Juan Manuel Medina, ha explicat que ha presentat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial d'Almeria després que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Roquetas de Mar dictés un acte finalitzant la instrucció i ordenant que la causa seguís com un procediment abreujat per homicidi imprudent.«No és una qüestió ni de revengisme, ni de la malvolença que els meus clients puguin sentir cap a aquesta persona. És una qüestió de justícia i d'aplicar correctament el Codi Penal, així com la més recent jurisprudència de les audiències provincials en matèria de seguretat viària», ha afirmat.En aquest sentit, el lletrat ha demanat atendre el cas concret, el d'una nena atropellada mortalment quan «anava creuant amb la seva mare de la mà, per un pas de vianants perfectament senyalitzat, en una via amb total i absoluta visibilitat, tal com la pròpia Policia Local acredita en els seus informes».Medina ha subratllat que l'investigat per aquests fets circulava amb una taxa d'alcohol de 0,98. «És a dir, quadruplica pràcticament la taxa legal permesa. I a més ho fa a una velocitat que sobrepassa en més de 20 quilòmetres la velocitat permesa (…) A més, el més greu de tot és que realment no hi ha cap frenada d'aquest senyor», ha afegit.Per això, entén que ha de ser un jurat popular el que jutgi al legionari per un delicte d'homicidi dolós, en la seva modalitat de dol eventual, en concurs amb un delicte contra la seguretat viària per la ingesta de begudes alcohòliques i un delicte de conducció temerària, «posant en greu risc la vida dels altres».Ha recordat que de ser jutjat per homicidi imprudent, les penes oscil·len entre un i quatre anys de presó, mentre que les de l'homicidi dolós van de vuit a quinze anys de presó.«Una imprudència potser pot ser mirar un telèfon mòbil mentre condueixes, saltar-te un semàfor i provocar un accident. Aquesta és una imprudència, però no conduir a aquesta velocitat, amb aquesta taxa d'alcohol, per una via urbana, sense respectar un pas de vianants completament senyalitzat», ha insistit.Precisament, els pares de Leire, David López i Rocío Muñoz, han iniciat una campanya en Change.org , per a promoure un canvi legislatiu amb l'objectiu que «les famílies que vinguin darrere no hagin de barallar tant com estem barallant nosaltres perquè aquest tipus de persones els jutgin per dol eventual».«Actualment les lleis que tenim a Espanya les considero per la meva opinió personal, una mica fluixes», ha dit el progenitor.«Si a aquest senyor demà o quan arribi el judici, més ben dit, se li condemna per un simple accident de trànsit, i no per un homicidi per dol eventual, estan dient-li a la població: No passa res, beveu i emborratxeu-vos molt, agafeu el cotxe, circuleu a alta velocitat, atropelleu i mateu a gent, que no passa res, que en dos anys sereu al carrer», ha assenyalat el progenitor.«Una persona que va borratxa, conduint a alta velocitat amb el cotxe, per a mi és igual que una persona que va serena o borratxa amb una pistola pegant tirs a l'aire», ha afegit el pare, qui demana als ciutadans que els secundi, «signi i que el dia de demà les famílies que ens succeeixin no sofreixin el mateix que nosaltres».