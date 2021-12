Onze de dotze lavabos del Parlament britànic tenien restes de droga

El president de la Cambra ha anunciat que s'obrirà una investigació policial

Actualitzada 05/12/2021 a les 18:16

El president de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, va avançar aquest diumenge que informarà la policia perquè investigui sobre traces de cocaïna trobades en diversos lavabos del Parlament britànic.Hoyle va declarar que espera que s'apliqui la llei de manera «completa i efectiva», després que el diari 'The Sunday Times' hagi revelat que onze de dotze lavabos sotmesos a prova en el palau de Westminster van donar positiu per restes de droga.«Les informacions sobre consum il·lícit de drogues en el Parlament (...) són profundament preocupants i les elevaré amb urgència a la Policia Metropolitana aquesta setmana», va declarar el president de la Cambra Baixa a la BBC.Hoyle va suggerir que contempla la possibilitat d'utilitzar gossos ensinistrats per a detectar substàncies il·legals dins del Parlament.Els llocs on s'han trobat rastres de cocaïna estan repartits per tot l'edifici, i inclouen els banys mixtos en una de les zones de premsa, així com lavabos d'homes i dones pròxims al despatx del primer ministre, Boris Johnson, i el seient del president dels Comuns.'The Sunday Times' assegura que «moltes fonts han descrit consum ocasional de cocaïna per part d'un grup de diputats», i indica que dos «venedors» de droga van ser arrestats i altres 13 persones detingudes per posseir substàncies il·lícites «dins o a l'entorn del recinte parlamentari» en l'últim any.«Desenes de diputats, lords, consellers, investigadors i empleats han compartit les seves històries sobre abús de drogues en els passadissos del poder del Regne Unit sota condició d'anonimat», descriu el periòdic.«Existeix una cultura de la cocaïna al Parlament», afirma un «veterà de Westminster», que assegura que «alguns són noms familiars de la casa, uns altres són joves i ambiciosos diputats i funcionaris».Aquestes revelacions arriben abans que el Govern anunciï aquesta setmana un pla per a lluitar contra el consum de drogues il·legals entre la població.